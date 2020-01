ORSİAD Başkanı Çamur: "Ankara ihracatta ilk 3'te yer alabilir"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Ankara 'nın daha fazla ihracat yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Ankara ihracatta ilk 3'te yer alabilecek durumdadır." ifadelerini kullandı.Çamur, yazılı açıklamasında, Ankara'nın, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı 2019 yılı ihracat listesindeki yerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Ankara'dan dünyanın dört bir yanına ihracat yapıldığına dikkati çeken Çamur, başkentin ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 7,82 arttığını ve bu oranla, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir 'in ardından 5'inci sıradaki yerini koruduğunu belirtti.Çamur, "2019 yılında ihracatını 8,3 milyar dolara çıkaran Ankara, en fazla ihracatı yine en güçlü olduğu savunma ve havacılık sanayinde gerçekleştirmiştir. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen başkentli sanayicinin 2019'da gösterdiği performans takdire değerdir. Ancak bir sanayici olarak şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki Ankara hemen her sektörde, hemen her sanayi bölgesinde sahip olduğu potansiyel ve kapasitesiyle çok daha fazla ihracat yapabilecek ve ihracatta ilk 3'te yer alabilecek durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.İhracat rakamlarında artış ve düşüş yaşanan sektörler ile en fazla ihracat yapılan ülkelere ilişkin de bilgi veren Çamur, "ABD yine en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında geliyor. ABD'ye 2018'de 699,4 milyon dolar olan ihracatımız bir yılda yüzde 9,27'lik artışla 764,2 milyon dolara çıkmıştır. Irak'a ihracatımız bir yılda yüzde 19'luk artışla 277 milyon dolardan 330 milyon dolara çıkmış, Birleşik Krallık'a ihracatımız ise yüzde 4,8'lik artışla 211 milyon dolardan 221 milyon dolara yükselmiştir." görüşüne yer verdi.En fazla ihracat artışı yaşanan ülkelerden birinin de Fransa olduğunu, bu ülkeye ihracatın yüzde 53.4'lük artışla 224,3 milyon dolara çıktığını aktaran Çamur, Almanya ve Çin'e ise ihracatın gerilediğini kaydetti.