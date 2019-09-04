ORSİAD'da hedef ihracat artışı

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, "Ülkemizin sıkıntılarının ve bu noktada biz sanayicilerin sorumluluğunun farkındayız. Çözümün üretmek ve daha çok ihracat olduğunu biliyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yönlendiriyoruz. Kısacası yeni dönemde temel hedefimiz ihracat artışı." değerlendirmesinde bulundu.

Çamur, yazılı açıklamasında, kent ve ülke ekonomisi için en büyük görevin OSB'lere düştüğüne dikkati çekerek, OSTİM, İvedik ve Sincan OSB'lerde faaliyet gösteren kuruluşların üretimdeki başarısının önemine işaret etti.

Yeni yatırım, yeni istihdam alanları ve ihracat artışının güçlü ekonomi demek olduğunu hatırlatan Çamur, "Ülkemizin sıkıntılarının ve bu noktada biz sanayicilerin sorumluluğunun farkındayız. Çözümün üretmek ve daha çok ihracat olduğunu biliyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yönlendiriyoruz. Kısacası yeni dönemde temel hedefimiz ihracat artışı." ifadelerini kullandı.

Çamur, daha fazla sayıda üyenin yurt dışına mal satması, ihraç edilen ürünlerin katma değerinin artması konusunda tüm alternatifleri değerlendireceklerini belirterek, bu kapsamda fuarları çok önemsediklerini vurguladı.

ORSİAD olarak düzenleyecekleri fuar organizasyonlarının yanı sıra, üyelerini uluslararası fuarlarla buluşturmayı hedeflediklerine işaret eden Çamur, şunları kaydetti:

"Bölgemizde aynı sektörlerde oluşturulan kümelenmelerin ihracata katkısını biliyoruz. İş birliği ve güç birliğine zemin hazırlayan, üretim ve ihracatta çığır açan kümelenmelerin daha fazla sektörde yaygınlaşması noktasında özel çaba harcayacağız. Kümelenmelerin ihracata, ihracatın ise büyümeye ilaç olacağına yürekten inanıyoruz. Bugün dünyanın dört bir yanına, irili ufaklı on binlerce ürün ihraç ediyoruz ama biliyoruz ki daha fazlasını yapabiliriz, yapmalıyız. Yeter ki yerli üretim daha fazla desteklensin, Ar-Ge ve inovasyon konusunda işletmeler üzerinde farkındalık yaratılsın."

Kaynak: AA