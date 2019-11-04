ORSİAD'dan "enflasyon" değerlendirmesi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, enflasyonda tek haneye kalıcı düşüş için tüm kesimlere görev düştüğünü kaydetti.

Çamur, yazılı açıklamasında, ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyondaki düşüşün sevindirici olduğunu belirten Çamur, "Enflasyonda tek haneye kalıcı düşüş için tüm kesimlere görev düşüyor. Bunun için hedeflerden ve mücadeleden asla taviz verilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çamur, enflasyonun ülke ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yerli üretimi teşvik, katma değeri yüksek ürünlerin üretimindeki artış, tarım ve hayvancılıkta yapılacak yapısal reformlar, enflasyonla mücadelenin en önemli ayakları olacaktır. Sanayi kesiminde yer alan biz üreticiler, dün olduğu gibi bugün de yarın da yatırımdan, üretimden vazgeçmeyecek, ülkemize inanmaya, yarınlara güvenle bakmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA