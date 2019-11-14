Haberler » Ekonomi » ORSİAD'dan sanayi üretim endeksi değerlendirmesi - Ekonomi

ORSİAD'dan sanayi üretim endeksi değerlendirmesi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, sanayi üretimindeki artışın, toparlanmanın ve büyümenin habercisi olduğunu bildirdi.

14.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:10ORSİAD'dan sanayi üretim endeksi değerlendirmesi
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, sanayi üretimindeki artışın, toparlanmanın ve büyümenin habercisi olduğunu bildirdi.
Çamur, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
Sanayi üretimindeki artışın çarkların yeniden dönmeye başladığını gösterdiğini vurgulayan Çamur, "Sanayi üretim endeksinin yüksek gelmesi, piyasalarda bir toparlanmanın başladığını, sanayicinin yatırım ve üretime tekrar dönmeyi planladığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Her sektörde hareketlenme, iyileşme görüldüğüne dikkati çeken Çamur, bu toparlanmanın gelecek ay da devam etmesini beklediklerini kaydetti.
Çamur, iç piyasayla ihracatın canlanması için atılan adımları önemsediklerini belirterek, gelecek yıl faizlerin aşağı çekilmesi, Eximbank'ın etkin olmasıyla üretim ve yatırımların artmasını beklediklerini bildirdi.
Faizlerin, sanayi ve ticarette etkili olduğunu anımsatan Çamur, şunları kaydetti:
"Faizler son dönemde yüzde 30'lardan yüzde 14'lere kadar gerilemiş olsa da piyasada henüz bunun etkisini hissedebilmiş değiliz. Önümüzdeki dönemde bunun piyasalara yansıyacağını, yatırım ve üretimi teşvik edeceğini düşünüyoruz. Katma değeri yüksek, yüksek teknoloji gerektiren ürünlerin üretimindeki artışla gelecek yıldan umutluyuz."

Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:06 Malatya Ticaret Borsası
17:04 CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi
16:58 İTO Başkanı Avdagiç: "Hem terörü bertaraf edeceğiz hem de aslanlar gibi ekonomimizi büyüteceğiz"
17:00 Varank: Koza Altın, TMSF bünyesinde yüzde 220 kar etti
16:57 Türk ve Kanada iş dünyası İstanbul'da buluştu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
16:51 İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
14.11.2019 17:08:13