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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Senegal askeri helikopteri düştü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MINUSCA) bünyesinde görev yapan Senegal'e ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin öldüğü bildirildi.

27.09.2019 21:02Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Senegal askeri helikopteri düştü
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MINUSCA) bünyesinde görev yapan Senegal'e ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin öldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Senegal'e ait askeri helikopter kötü hava şartları nedeniyle OAC'nin Bouar kenti yakınlarında düştü.
Kazada Senegal ordusu mensubu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazayı üzüntüyle öğrendiğini, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, orduya ve halka başsağlığı dileklerini iletti.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Senegal, Güncel

Kaynak: AA

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