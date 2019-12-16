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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin sürgündeki devrik lideri Bozize ülkesine döndü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin devrik ve sürgündeki eski Cumhurbaşkanı François Bozize'nin ülkesine döndüğü bildirildi.

16.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:12Orta Afrika Cumhuriyeti'nin sürgündeki devrik lideri Bozize ülkesine döndü
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin devrik ve sürgündeki eski François Bozize'nin ülkesine döndüğü bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, 2013'te ayrılıkçı grup Seleka tarafından darbeyle yönetimden indirilen ve Uganda'ya sürgüne gönderilen Bozize, 6 yıl aradan sonra başkent 'ye döndü.
Devrik Cumhurbaşkanının oğlu Jean-Francis Bozize de babasının döndüğünü doğruladı.
Babasının iki gün sonra destekçilerine hitap edeceğini belirten oğul Bozize, cumhurbaşkanlığı makamlarına gerekli bilgileri yakında ileteceklerini belirtti.
Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise herhangi bir bilginin kendilerine henüz ulaşmadığını açıkladı.
Devrik Cumhurbaşkanı Bozize'nin 27 Aralık 2020'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Bozize BM'nin yaptırım listesinde
Devrik Cumhurbaşkanı, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla teorik olarak Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde bulunuyor. Buna göre, Bozize'nin herhangi bir havayoluyla Orta Afrika Cumhuriyeti'ye uçuş yapması yasak.
Bozize'nin yakın çevresinin yaptırımları kaldırmak için BM nezdinde gerekli prosedürleri başlattığı ifade ediliyor.
Orta Afrika Cumhuriyeti krizi
Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.
Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, Orta Afrika Cumhuriyeti hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Orta Afrika, Bangui, Güncel

Kaynak: AA

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