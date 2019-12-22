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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da katliam gibi kaza! 20 ölü, 12 yaralı

Orta Amerika'nın Kıstas bölgesinde yer alan Guatemala'da bir kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu yolcu otobüsü yol kenarına savrulurken katliam benzeri görüntüler oluştu. Korkunç kazada 20 kişi yaşamını yitirdi.

22.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:45

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bir kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi, en az 12 kişi yaralandı. Kaza sonucunda katliam gibi görüntüler ortaya çıktı.

Orta Amerika'da Kıstas bölgesinde yer alan Guatemala'da bir kamyon ve bir yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonucunda sürücüsünün hakimiyetinden çıkan yolcu otobüsü, yol kenarına yuvarlandı.

20 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamada, başkentin 150 kilometre doğusunda gerçekleşen kaza sonucunda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Kazada yaralanan 12 kişi civardaki hastanelerde tedavi altına alındı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da katliam gibi kaza! 20 ölü, 12 yaralı

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22.12.2019 12:03:36