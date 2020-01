Orta Anadolu E-İhracat Konferansı başkentte düzenlendi

Orta Anadolu E- İhracat Konferansı, Dünya E-Ticaret Forumu (Worldef) tarafından Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) ve Webolizma iş birliğiyle TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, konferansın açılışındaki konuşmasında, Türkiye'de toplam perakende ticaretin sadece yüzde 5'inin elektronik mecradan yapıldığını söyledi.Türkiye'de mobil bağlantı yaygınlığı, kalitesi ve akıllı telefon kullanım oranlarının yüksekliğine ve bu durumun e-ticaret potansiyeli ile altyapının uygunluğu açısından önemine işaret eden Yavuz, "Kamu ve özel sektör el birliğiyle bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girebiliriz ancak e-ticaretin gelişmesini yavaşlatan birinci unsur güven eksikliği." dedi.Yavuz, e-ticaretin gelişmesini yavaşlatan bir diğer unsurun da bilgi eksikliği olduğunu dile getirerek, bunun giderilmesi için teknoloji şirketleriyle projeler ürettiklerini kaydetti.Sadece firmadan tüketiciye değil, firmadan firmaya yapılan e-ticareti de geliştirmek istediklerini ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:"Bu amaçla TOBB2B platformunu kurduk. Firmalarımızı dünyada iş yapabilecekleri diğer firmalarla aynı platformda buluşturuyoruz. Hem Türk ve hem de yabancı firmalar ürünlerini, faaliyetlerini ve yapmak istedikleri iş birliği tiplerini kolayca internet ortamına aktarabiliyor, talep ve tekliflerini sisteme ekleyebiliyor. Kısa sürede 100 ülkeden 4 binin üzerinde firma bu sisteme kayıt oldu.""Üyelerimizin kazandığı her dolar ülkemizin geleceği"Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da küresel perakende ticaret hacminin 2019'da 25 trilyon dolara ulaştığını, bunun içindeki e-ticaret satışlarının 3,5 trilyon dolar olduğu ifade etti.E-ticaretin, toplam ticaret içindeki payının 2011'de yüzde 3,6 iken, 2019'da yüzde 15'e yükseldiğinin altını çizen Baran, "Türkiye e-ticarete uyum sağlayan ülkelerin başında yer alıyor. Nüfusun büyüklüğü, internet kullanımı, ödeme sistemleri ve lojistik gelişmişlik Türkiye'nin e-ticaretteki gelişiminin temel avantajları oldu." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin büyüme ve ihracat hedeflerine ulaşmasında e-ticaret ve e-ihracatın başrol oynayacağını belirten Baran, şöyle konuştu:"Biz de sorumluluk alanımız olan Ankara'nın ve Anadolu'nun ticaret ve ihracat potansiyelini artırmak için her türlü yöntemi kullanıyoruz. E-ticaretin 24 saat devam ettiğini dikkate alarak, internet üzerinden belge verme hizmet süremizi de 24 saate çıkarttık. Her bir üyemizin e-ticaret ve e-ihracat yapabilir olarak görmek en büyük hedefimiz ve bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki üyemizin kazanacağı her bir dolar ülkemizin geleceğini inşa edecek.""İnternet dünyada malların serbest dolaşımının temelini hazırladı"Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, geçen yüzyılın en büyük buluşunun internet olduğunu ifade ederek, bankacılıktan haberleşmeye kadar birçok işlemin internet üzerinden yapıldığını söyledi.İnternetin dünyada malların serbest dolaşımının temelini de hazırladığını anlatan Özdebir, "İnternet dünyayı küçülttü, e-ticaret gibi yeni iş fırsatlarını ortaya çıkardı. İhracattan, internet üzerinden alışverişten bahsediyorsak, ödemeyi de internet üzerinden yapmamız lazım." dedi.Konferansta, profesyonel sektör uzmanları tarafından ülkeler arası e-ticaret hakkında dünyadaki son uygulamalar, gelişmeler ve pratik çözümlerle ilgili Ankara'daki üretici, şirket yöneticileri ve işletme temsilcilerine elektronik ihracat hakkında bilgiler sunuldu.