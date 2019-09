Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 'nin 2020 yılındaki büyüme planını yüzde 5 olarak açıkladı.Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda katılımcılara hitap etti.Son 6 yıldır her seçimin bir devri sabık, bir intikam, bir örtülü darbe, bir eskiye dönüş vesilesi haline getirme kampanyalarının yürütüldüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi:"Hatta 15 Temmuz gibi tarihimizin en büyük ihanetine rağmen bu yöndeki çabalardan vazgeçilmedi. Darbecileri aklamak, darbe girişimini sıradan hale getirmek, ülkemize yapılan ihaneti örtmek, milletimizin kahramanlığını görmezden gelmek için akla hayale sığmayacak yollara başvuruldu. Sınırlarımıza kadar dayanan terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi önemsizleştirmek için her türlü yol denendi."Erdoğan, bölücü terör örgütünün güdümündeki siyasi oluşumlarla kapalı kapılar ardında ittifaklar kurulduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu bölücü terör örgütünde bayrak var mı? Ezan var mı? Vatan var mı? Böyle bir şey yok. Ama bunlarla el ele dirsek dirseğe ülkemizi bölme, parçalama gayreti içine girildi. Bunu da hukuk adına yaptılar. Hukuk devleti sınırları içerisinde yürüten, adalet dairesinden asla ayrılmayan Türkiye'nin bu onurlu duruşu dahi tenkit konusu yapıldı. Bu süreçte kim nereye savrulursa savrulsun. Hamdolsun milletimiz darbeciler karşısında da ekonomik tetikçiler karşısında da sapasağlam durmuştur.""Milletimizin dirayetli duruşu sayesinde senaryolar yırtıldı"Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin dirayetli ve kararlı duruşu sayesinde nice senaryoların yırtılıp atıldığını, nice tuzakların bozulduğunu ve nice hesapların boşa çıktığının altını çizdi.Son olarak yaklaşık bir yıl önce bu dönemde kur-faiz-enflasyon üçgeninde yeni bir saldırıya maruz kalındığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:"Öncelikle sistemin içinde böyle bir sorunla karşılaşmamıza sebep olan açıkları kapattık. Ardından da ekonomiyi yeniden önce dengeye getirecek, akabinde de yeniden 2023 hedeflerimize odaklayacak bir programı devreye soktuk. Döviz kurunun nispeten stabil hale gelmesi, faizlerdeki düşüş, enflasyondaki gerileme, ihracattaki ve turizmdeki hele hele bugün malum ihracattaki açıklamalar da yapıldı. Gayet iyi bir konumdayız."Turizmde de ciddi manada turist akışının olduğunu ifade eden Erdoğan, bu yıl 52 milyon turistin geleceğini ve bu rakamın Cumhuriyet tarihinin en büyük rakamı olduğunu bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, turistlerin artık eşantiyon rakamlarla gelmediğini, parasını veren turistin Türkiye'ye geldiğini dile getirerek, "Şu anda Rusya birinci sırada. Almanya ikinci sırada. Avrupa bunun dışında sıralara girmiş vaziyette. Artık Çin'den de turist akışı başladı." dedi."Büyüme oranına kilitleneceğiz"Ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:"Enflasyonda 10 puanlık düşüş olurken, faizde, ticari kredilerde 8 puan, konut kredilerinde 13 puan, ihtiyaç kredilerinde 10 puan gerileme yaşandı. Bu yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğine göre yüzde 1,2 oranında bir büyüme oranı yakaladık. Fakat 2020 ile ilgili ben bir büyüme oranı veriyorum. Ona kilitleneceğiz. O da büyüme oranını bir defa kesinlikle inşallah yüzde 5 olarak planlayacak ve bunun üzerinde oynayacağız."Bu yılın ikinci yarısında çok daha güçlü büyüme oranları beklendiğini dile getiren Erdoğan, "Ve bu 2020'nin alt yapısını oluşturacak. İhracattaki artış devam ederken, ithalattaki köpüğü azalttık. ve 17 yıldır ilk defa cari fazla veren işlemler dengesine kavuştuk." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın 8 ayındaki ihracatın da 117,2 milyar dolarla rekor kırdığına dikkati çekerek, "İhracatın ithalatı karşılama oranı, burası da önemli, yüzde 85,6'yı buldu. Böylece ekonomimizin en büyük sorunu olarak gösterilen cari açık meselesini çözme yolunda önemli mesafe katetmiş olduk. Yaşadığımız her tecrübe Türkiye'nin önünde kurulan tuzakların karşı taraf açısından maliyetini yükseltiyor ve başarı şansını azaltıyor." ifadelerini kullandı.Erdoğan, Türkiye ekonomisinin dinamik piyasa yapısı ve küresel sisteme entegrasyon gücü ile önümüzdeki dönemin en gözde yükselen ekonomisi haline geldiğinin altını çizerek, bu gelişmelerin ardından Türkiye'ye yönelik hamle niyeti taşıyanların bir değil, 10 değil, en az 100 kez düşünmek ve ondan sonra adım atmak zorunda kalacağını vurguladı."Türkiye'nin üretim üsleri arasında ön sıralara çıkma fırsatı var"Türkiye'nin ekonomide geldiği yerin önemine işaret eden Erdoğan, ancak hala Türkiye'nin gerçek potansiyeline ulaşamadığının da bir gerçek olduğunu vurguladı.Erdoğan, uzunca bir süredir dünyanın üretim devi olan bölgelerin, hızla eskisi kadar cazip olmaktan çıktığını anlatarak, şunları kaydetti:"İşçilikten hammaddeye, siyasi ve ekonomik güvene kadar pek çok hususta Asya ile ilgili kafalar karışıktır. Bu durum, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere önemli tüketim merkezlerinin hemen dibindeki Türkiye'ye dünyanın üretim üsleri arasında ön sıralara çıkma fırsatı veriyor. Hem kendi firmalarımızı hem de küresel sermaye kuruluşlarını bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz.Özellikle ileri teknoloji noktasında Türkiye adımlarını atmıştır, atmaya devam edecektir. Yetişmiş ve genç insan gücümüz, sanayi ve teknolojide hiç de küçümsenemeyecek düzeye gelmiş olan alt yapımız, avantajlı lojistik ve destek hizmetlerimiz Türkiye'nin cazibesini artırıyor. Ülkemize karşı siyasi önyargıyla hareket eden kimi Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri dahi kendilerine sunacağımız ekonomik imkanlara bigane kalmayacaklardır.""Çok önemli talepler ve somut adımlarla karşılaşıyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde bu yönde çok önemli taleplerle ve somut adımlarla karşılaştıklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Geçmişte ülkemizi sadece bölgesel irtibat noktası olarak gören ve kullanan küresel pek çok kuruluş, artık tasarımdan üretime kadar her alan burada kök salmaya başlamıştır. Bu süreçte ülkemiz de boş durmuyor. Suriye ve Irak'ta yürüttüğümüz operasyonlarla sınırlarımızın güvenliğini sağlamlaştırıyoruz. Doğu Akdeniz'de milletimizin hakkını korumak için güçlü bir duruş sergiliyoruz. Sivas'ta olduğu gibi ülkemizin 81 vilayetini tamamıyla ekonomide şaha kaldırmanın peşindeyiz."İş adamlarıyla yeni pazarlar bulmak, yeni ilişkiler kurmak için dünyanın dört bir yanını dolaştıklarını, hem Türk girişimcilere hem de Türkiye'ye gelen küresel yatırımcılara her türlü desteği verdiklerini anlatan Erdoğan, "İnşallah ekonomimizin toparlanma sürecini 2019'da bitirecek, önümüzdeki yıldan itibaren kaldığımız yerden büyüme hamlemizi başlatacağız." şeklinde konuştu.(Bitti)