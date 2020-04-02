Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Orta Anadolu Kalkınma Ajansından koronavirüsle mücadele için 5 milyon lira bütçe

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı" kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat için 5 milyon lira bütçe ayırdı.

02.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:08
Orta Anadolu Kalkınma Ajansından koronavirüsle mücadele için 5 milyon lira bütçe
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı" kapsamında Kayseri , Sivas ve Yozgat için 5 milyon lira bütçe ayırdı.
ORAN'dan yapılan yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, ORAN'ın 31 Mart 2020 tarihi itibari ile "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı"nı ilan ettiği aktarıldı.
Program kapsamında koronavirüs salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, ORAN tarafından Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta uygulanacak programın toplam bütçesinin 5 milyon lira olduğu ifade edildi.
Detaylı bilgiye, www.oran.org.tr ve https://kagm.sanayi.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabileceği aktarılan açıklamada, hazırlanan programın öncelikleri, "Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi." olarak sıralandı.
Programa, valilikler, kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölge müdürlükleri, küçük sanayi sitesi yönetimleri, ceza infaz kurumu iş yurdu müdürlükleri, il ve ilçelerde faaliyet alanında en üst kurum niteliğindeki diğer kamu kurumları, serbest bölge müdürlükleri, pandeminin önlenmesinde aktif görev alan STK'ler, teknopark yönetici şirketleri, iş geliştirme merkezleri, TR72 bölgesinde KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler başvurabilecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Yozgat, Sivas, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Orta Anadolu Kalkınma Ajansından koronavirüsle mücadele için 5 milyon lira bütçe - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu Haberler
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran’da belli olacak Haberler
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor Haberler
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler Haberler
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri değişti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı Haberler
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Haberler
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş

Son Dakika Güncel Haberleri

11:53: Kovid-19'la mücadele eden meslektaşlarının yükünü "Sanal Hastane"yle azaltıyorlar - Haber 11:52: "İşveren zorlamayla işçiyi ücretsiz izne çıkaramaz" - Haber 11:52: KTÜ Farabi Hastanesi Kovid-19 testi yapılan merkezler arasında yer alıyor - Haber 11:52: Baharda yağan kar Ovacık'ın doğasına güzellik kattı - Haber 11:51: BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLARIN APARTMANA GİRİŞ ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA - Haber 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:38: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek - Haber 10:36: İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler