Haberler » kultur-sanat » Orta Anadolu'nun turist rehberleri Kültepe'yi gezdi - Haberler

Orta Anadolu'nun turist rehberleri Kültepe'yi gezdi

Nevşehir Rehberler Odası'na bağlı turist rehberleri, Kültepe Höyüğü'nü ziyaret ederek, kazı başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan bilgi aldı.

06.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:16Orta Anadolu'nun turist rehberleri Kültepe'yi gezdi
Rehberler Odası'na bağlı turist rehberleri, Kültepe Höyüğü'nü ziyaret ederek, kazı başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan bilgi aldı.
Nevşehir, Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Aksaray ve 'deki turist rehberlerinin bağlı olduğu oda öncülüğünde höyüğe gelen rehberler, Kültepe'yi gezdi.
Prof. Dr. Kulakoğlu, son dönem kazılarında ortaya çıkan kalıntılar ve çevre düzenlemesiyle ilgili rehberleri bilgilendirdi.
'da sezonun yoğun geçtiğini ifade eden Kulakoğlu, "Daha önceki yıllarda onlara göstereceğimiz, onların da misafirlerine, turistlere gösterecek çok fazla bir şey yoktu. Özellikle bu yıl, hem restorasyon çalışmalarıyla hem de tabela yenilikleriyle açığa çıkarılmış buluntular, kalıntılar var. Bu tabi ki son yıllarda Kayseri'de başlatılan turizm seferberliğinin de bir parçası. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın da girişimleriyle Kültepe'ye yönelik çalışmalar var. Kapadokya'yı ziyarete gelen turistlere Kültepe'nin anlatılması çok önemli." diye konuştu.
Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Yunus Ünal da odalarına bağlı 750 rehber bulunduğunu aktardı.
Kültepe'ye bir eğitim gezisi düzenlediklerini belirten Ünal, "Meslektaşlarımızın bölgeyle ilgili uzman kişilerden ayrıntılı bilgi almasını ve misafirlerimize bu değerlerimizi doğru bir şekilde anlatmalarını istiyoruz. Eğitim gezilerine bu nedenle önem veriyoruz." dedi.
Ünal, son zamanlarda turizm alanında çeşitli atılımlarda bulunan Kayseri'nin, rehberler için de önemli merkez haline geldiğini dile getirdi.

Kapadokya, Nevşehir, Kayseri, turist, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

15:47 Rusya-Finlandiya arasına sahte sınır kapısı kuran dolandırıcı yakalandı - Haberler
15:46 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: İran diğer ülkelerin egemenliğine saygı duymuyor - Haberler
15:44 Cemile'nin katil zanlısı kocaya ağırlaştırılmış müebbet - Haberler
15:43 Çavuşoğlu'dan NATO açıklaması: Bizim plan (YPG) yayımlanmadan onların (Baltık) planı yayımlanmayacak - Haberler
15:43 Yanıkömeroğlu: "Adana'da kadın kooperatifi kuracağız" - Haberler
15:14 Sınıf arkadaşları Ceren'in en sevdiği müziği gözyaşları içinde söyledi - Haberler
15:06 İmamoğlu'ndan trafik konusunda kendisini eleştiren AK Partili Tevfik Göksu'ya: Cevap vermeme gerek yok - Haberler
14:57 Bakan Soylu, isim vermeden Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili dizileri suçladı - Haberler
14:55 Davutoğlu partisinin kuruluşunu öne çekti, partinin ismi anketten çıkacak - Haberler
14:53 Kavgayı ayırırken kendi silahıyla vurulan polis memurunun organları başkalarına umut olacak - Haberler
6.12.2019 15:56:40