Orta Asya Demiryolları Zirvesi'nde konteyner taşımacılığı tarifesi, lojistik merkezlerinin kurulması, demir yolu hatlarının açılması ve bu alanda yapılacak iş birliği konuları görüşüldü.Zirve, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Kazakistan Ulusal Demiryolları Başkanı Sauat Mynbaev, İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Saeid Rasouli, Türkmenistan Demiryolları Ajansı Başkan Yardımcısı Recepmammet Recepmammedov, Özbekistan Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Husnitdin Hasılov, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı'nın katılımıyla The Ankara Hotel'de gerçekleştirildi.Uluslararası demir yolu ulaşımında "Güney Koridoru"na yönelik oluşturulacak hatlar ve ortak tarifelerin ele alındığı zirvede, Çin-Kazakistan-Özbekistan-Türkmenistan-İran-Türkiye güzergahında konteyner taşımacılığı tarifesinin şartları masaya yatırıldı.Zirvede, TCDD'ye ait uluslararası standartlara uygun yük vagonlarının ikili anlaşmalarla dolaşımının sağlanmasına yönelik düzenlemeler değerlendirilerek, Türkiye, İran ve Kazakistan'ın belirli bölgelerindeki aktarma noktalarında lojistik merkezleri yapılması üzerinde duruldu.Görüşmelerin ardından taraflar arasında Orta Asya Demiryolları Zirvesi İyi Niyet Protokolü imzalandı."Ticaret hacmini artırmayı hedefliyoruz"TCDD Genel Müdürü Uygun, burada yaptığı konuşmada, Avrupa ile Asya arasındaki ticaretin her geçen gün arttığını belirterek, söz konusu durumun demir yollarını daha cazip hale getirdiğini söyledi.Bu kapsamda "Güney Koridoru" diye de adlandırabilecek yeni bir taşımacılık koridoru oluşturarak bölge ülkeleri arasında ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Uygun, şunları kaydetti:"Son yıllarda Çin, ulaştırma ağını geliştirmeye yönelik önemli projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerle Çin'den kalkan yük trenlerinin, Güney Koridoru demir yolu hattından Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşabilmesi ülkelerimiz adına büyük bir ticari fırsat. Sıkı iş birliğimizle bu fırsatı ülkelerimiz adına kazanca dönüştüreceğimize olan inancım tamdır. TCDD olarak iş birliğimize her zaman katkı yapmayı ve ilişkilerimizi en üst düzeyde tutmayı arzulamaktayız."