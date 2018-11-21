Orta Asya Ülkeleri Arasında İş Birliği ve Güven Artıyor"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
, Orta Asya
ülkeleri arasında iş birliği, karşılıklı ticaret ve güvenin her geçen yıl artmakta olduğunu söyledi.
Nazarbayev, Kazakistan'da görev yapan yabancı ülke büyükelçilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, mart ayında Astana
'da yapılan ilk Orta Asya ülkeleri devlet başkanları toplantısının bölgesel iş birliğine ivme kazandırdığını belirtti.
Orta Asya ülkeleri arasında karşılıklı ticaret engellerinin ortadan kalktığına işaret eden Nazarbayev, "Özbekistan
komşuları Tacikistan
ve Kırgızistan
ile sınır meselelerini çözdü. Orta Asya ülkeleri arasında iş birliği, karşılıklı ticaret ve güven her geçen yıl artıyor." dedi.
Nazarbayev, ülkesinin 184 ülkeyle diplomatik ilişki kurduğunu ifade ederek, "Bizde 98 büyükelçilik ve uluslararası örgüt temsilcilikleri faaliyet göstermektedir." diye konuştu.
Kazakistan'ın çok yönlü ve barışçıl dış siyaset izlemeye devam edeceğini söyleyen Nazarbayev, Avrasya
Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde Rusya
ile ilişkileri geliştirmekte olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Nazarbayev
, Türkiye
, Çin
, Avrupa Birliği
(AB
) ile stratejik ortaklık ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, İran
ile ilgili ortak plan ve Afganistan
'da siyasi ve insani durumun çözülmesiyle ilgili çalışmalar yapmakta olduklarını kaydetti.
Arap, Müslüman ve Asya ülkeleriyle iş birliğini pekiştirmeye devam edeceklerini belirten Nazarbayev, "Ayrıca Latin Amerika
, Karayip ve Afrika
ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Nazarbayev, dünyadaki mevcut sorunlarla ilgili ortak kapsamlı önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizerek, bu bağlamda Ukrayna
kriziyle ilgili müzakerelerin yeniden başlatılmasını desteklediklerini anlattı. Cenevre
ve Astana süreci çerçevesinde Suriye
krizinin çözülmesi gerektiğine işaret eden Nazarbayev, "Suriye rejimi ve askeri muhalefetin katıldığı Astana sürecini destekliyoruz. Bir sonraki toplantı için onayımızı verdik." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Birleşmiş Milletler
(BM
) himayesinde Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşmasıyla ilgili çabaları desteklediklerinin, gerekirse Astana süreci devlet başkanları görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.
Ortak sorumluluk ve hareket prensibi temelinde çok taraflı diyalogun kurulmasını desteklediklerine vurgu yapan Nazarbayev, ancak ABD
, Çin, Rusya ve AB arasındaki ilişkileri canlandırarak dünyada barışı sağlayabileceklerini, yatırım ve ticarete ilişkin sorunları çözebileceklerini sözlerine ekledi.
Kazakistan,Asya
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:51