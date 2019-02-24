Orta Asyalı Öğrenciler Ülkelerini Tanıttı

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Sakarya Üniversitesi'nde okuyan Orta Asyalı öğrenciler, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneğince düzenlenen ülke tanıtımı programında kendi ülkelerini tanıttı.Serdivan Şehit Mehmet Öztürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği gönüllüsü Kazakistanlı, Özbekistanlı, Doğu Türkistanlı, İranlı, Afganistanlı, Kırgızistanlı ve Türkmenistanlı öğrenciler ülkelerini anlattı.Programda konuşan dernek başkanı Cahit Öner, amaçlarının öğrencilere yönelik akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak olduğunu belirterek, "Bu programımızla öğrencilerimiz ata yurdu olan Orta Asya'ya özlemlerini dile getirdi, Orta Asya ile ilgili merak ettikleri her şeyi sordu. Son derece etkileşimli güzel bir program oldu." ifadelerini kullandı.Programın ardından okul müdürü Nilüfer Yeke, uluslararası öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.