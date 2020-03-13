Orta Avrupa'yı Adriyatik'e Cengiz İnşaat bağlayacak
Cengiz İnşaat, Orta Avrupa'yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik Denizi'ne bağlayacak stratejik tren hattının yapımı için imzayı attı.
13.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:07
Cengiz İnşaat, Orta Avrupa'yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik Denizi'ne bağlayacak stratejik tren hattının yapımı için imzayı attı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Adriyatik Denizi, Hırvatistan, Orta Avrupa, Ekonomi
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