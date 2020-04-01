Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Orta büyüklükte bir kara deliğin en güçlü kanıtı keşfedildi

Gök bilimciler, orta büyüklükte bir kara deliğin bugüne kadarki en güçlü kanıtını keşfetti.

01.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:30
Orta büyüklükte bir kara deliğin en güçlü kanıtı keşfedildi
Gök bilimciler, orta büyüklükte bir kara deliğin bugüne kadarki en güçlü kanıtını keşfetti.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), kara delikle ilgili kanıtın, iki X ışını gözlem evi ve Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerini inceleyen New Hampshire Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından keşfedildiğini duyurdu.
Çalışmayla ilgili ayrıntılar "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.
Güneş'in 50 bin katı büyüklükteki kara deliğin izinin, 2006'dan bu yana sürüldüğü, gök bilimcileri ilk harekete geçiren şeyin, 3XMM J215022.4-055108 adı verilen güçlü X ışını parlaması olduğu belirtildi.
X ışını parlamasının sadece iki senaryoyla açıklanabileceğini dile getiren çalışma ekibinin lideri Dacheng Lin, bunları Samanyolu Galaksisi dışında bir yıldızı yutan orta kütleli bir kara delik ya da Samanyolu'nda soğuyan bir nötron yıldızı olarak sıraladı.
Bu noktada X ışınının tam yerinin tespiti için devreye giren Hubble Teleskobu, parlamanın, Samanyolu Galaksisi'nde uzak bir noktadan değil farklı bir galaksinin dış kısmında yoğun yıldız kümesinden kaynaklandığına dair güçlü kanıt ortaya koydu.
Galaksilerin dış kısmının, orta büyüklükte kara delikler keşfedilmesi beklenen bölge olduğuna işaret edilirken, Li, Hubble'ın elde ettiği veri doğrultusunda orta büyüklükte bir kara deliğin, ışının "en muhtemel açıklaması" olduğunu söyledi.
Kendisine çok yaklaşan bir yıldızı parçalamasının yol açtığı parlamayı inceleyen gök bilimciler, kara deliğin kütlesinin Güneş'in 50 bin katı olduğunu hesap etti.
Süper kütleli kara deliklerin, galaksilerin merkezinde bulunduğu, yıldızlardan biraz daha büyük kütleye sahip kara deliklerin de büyük bir yıldızın sönmesi sonucu oluştuğu ifade ediliyor.
Orta büyüklükteki kara deliklerin, kara delik gelişiminde uzun süredir aranan "kayıp halka" olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: New Hampshire, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Orta büyüklükte bir kara deliğin en güçlü kanıtı keşfedildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
ABD’de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi Haberler
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:29: Rekortmen dalgıç, 15 santimlik deniz solucanını görüntüledi - Haber 17:28: SANKO okullarının dört projesi bölge finallerinde - Haber 17:27: Karatay Ziraat Odası Başkanı: Gıda üretimi hiç durmadan devam edecek - Haber 17:26: Meydan, cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı - Haber 17:26: Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler