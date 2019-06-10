Orta'da 552 yıllık gelenek gerçekleştirildi

Çankırı
'da 552 yıllık gelenek olan yağmur duası gerçekleştirildi. Orta
ilçesine bağlı Kalfat
köyünde gerçekleştirilen yağmur duası sabah namazının ardından okunan hatim duasıyla başladı.
Köyde bulunan mezarların ziyaret edilmesinin ardından Sarıkaya
mevkisinde topluca namaz kılındı, dua edildi, yemek ikramında bulunuldu. İzmir
'in Bayraklı
İlçe Müftüsü Bilal Doğan
, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de Kalfatlı olduğunu ve bu geleneğin 552 yıldır devam ettiğini söyledi.
Yağmur duasının Kırkpınar
güreşleri kadar eski olduğunu anlatan Doğan, her yıl bu geleneği sürdürdüklerini dile getirdi.
Programa, Orta Belediye Başkanı Bayram
Yavuz Onay, Keçiören
Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA
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