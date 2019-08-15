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Orta'da "Ferfene Gecesi" geleneği sürdürülüyor

Orta ilçesine bağlı Hasanhacı köyünde "Ferfene Gecesi" geleneği sürdürülüyor.

15.08.2019 15:49 Orta'da
Orta ilçesine bağlı Hasanhacı köyünde "Ferfene Gecesi" geleneği sürdürülüyor.
Gurbette yaşayan Hasanhacı köylüsü kadınlar her yıl Kurban Bayramı'nda düzenledikleri Ferfene Gecesinde bir araya gelerek çeşitli oyunlar oynuyor, tanımadıkları köylüleriyle kaynaşma fırsatı buluyor.
Hasanhacı Köyü Dernek Başkanı Ahmet Kaplankaya, yaptığı açıklamada, geleneklerin birlik ve beraberlik için önemli olduğunu söyledi.
Ferfene Gecelerinin uzun yıllardan beri devam ettiğini dile getiren Kaplankaya, "Birlik beraberlik açısından bu etkinlikler çok önemli. Bu gelenek farklı şehirlerde yaşayan kadınların birbirlerini tanıyıp kaynaşmaları için yapılıyor. Ev hanımı bayanlara da moral ve motivasyon sağlıyor." diye konuştu

Kurban Bayramı, Güncel

Kaynak: AA

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