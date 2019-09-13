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Orta'da öğretmenler toplantısı gerçekleştirildi

Orta'da okul müdürleri ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

13.09.2019 14:46Orta'da öğretmenler toplantısı gerçekleştirildi
Orta'da okul müdürleri ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yaylakent İlkokulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Müdürü Savaş Uzun, yeni eğitim öğretin yılında yapılacak çalışmaları anlattı.
Yeni eğitim ve öğretim yılının herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Uzun, toplantıya ev sahipliği yapan Yaylakent İlkokulu Müdürü Mehmet Gün'e, Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Toplantıya şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Yaylakent, Güncel

Kaynak: AA

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