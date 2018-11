Orta Doğu Barış Planı 2019 Başında Açıklanabilir

27 Kasım 2018 Salı 23:40



BİRLEŞMİŞ İsrail 'in Birleşmiş Milletler BM ) Daimi Temsilcisi Danny Danon, Trump yönetiminin İsrail- Filistin barış planını 2019'un başında açıklamasını beklediklerini söyledi.Danon, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD 'nin uzun süredir beklenen Orta Doğu barış planını gelecek yılın başında açıklamayı planladığını İsrail'e bildirdiğini ifade etti.Danny Danon, "Planın detaylarını bilmiyoruz ama tamamlandığını biliyoruz. Sorun ne zaman açıklayacakları. Bize söyledikleri 2019'un başı. Hoşumuza giden ve gitmeyen bölümler olacağını biliyoruz ama açık fikirli olacağız ve her şeyi konuşmak için müzakere yapmaya istekliyiz." dedi.Trump yönetiminin, barış planı hakkında "ister kabul et ister etme bölge için en iyi seçenek bu" diyebileceğini ya da planı müzakere etmek için bütün tarafları bir araya getirebileceğini belirten Danon, iki devletli çözümün ise ABD'nin planında yer alıp almadığını bilmediğini söyledi.Barış planının gelecek yılın başında seçimlerden önce sunulmasının iyi olacağına dikkati çeken Danon, Trump'ın bu şekilde planı seçim kampanyasının ortasında açıklamayarak, siyasi tartışmalara da müdahale etmemiş olacağını belirtti.Danon, barış planından, İsrail ve Arap dünyası arasında diplomatik ilişkiler başlatmak ve yatırımları teşvik etmek gibi bölgesel boyutlar beklediğini sözlerine ekledi.