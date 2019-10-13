"Orta Doğu'da barış için İran, Irak, Suriye ile ilişki içinde olmalıyız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Eğer biz Orta Doğu'ya barışı, huzuru, kardeşliği getirmek istiyorsak bizim öncelikle ilişki içinde olmamız gereken ülkeler sınır komşularımız, İran, Irak, Suriye olmalıdır." dedi.

Kaya, CHP Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın hem kendilerinin hem de dünyanın gündemi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin İran, Irak ve Suriye ile "Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatını" kurması gerektiğini belirten Kaya, AK Parti'nin zaman kaybetmeden Suriye yönetimi ile iletişime geçmesi gerektiğini savundu.

Kaya, şöyle devam etti:

"Eğer biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorsak bizim muhatabımız Suriye hükümeti olmalıdır.

Eğer biz Orta Doğu'ya barışı, huzuru, kardeşliği getirmek istiyorsak bizim öncelikle ilişki içinde olmamız gereken ülkeler sınır komşularımız, İran, Irak, Suriye olmalıdır. Biz CHP olarak, 'Yurtta barış dünyada barış' politikamızın Orta Doğu'da hayata geçirilmesinden yanayız. Orta Doğu'da savaşarak değil, barışarak halkların refaha ve huzura kavuşacağına inanıyoruz."

Her devletin kendi sınırlarını koruma hakkı olduğunu vurgulayan Kaya, "Bizim de bunu hiçbir ülkeden izin almadan yapmaya hakkımız var." diye konuştu.

AK Parti'nin Suriye'de iç barışın olması için çaba göstermesi gerektiğini dile getiren Kaya, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Toplantıya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ve partililer katıldı.

Kaynak: AA