Orta Doğu'da girişimcilik etkinliği

Göçmen ve mülteci girişimcileri kendi işlerini bulundukları yerde kurmak için gerekli fırsat ve kaynaklara ulaştıran global platform Startups Without Borders, 5 şehirde mülteciler için Startup Hafta Sonu'nu düzenliyor. Etkinlikle katılımcılar, Orta Doğu'daki Suriyelilerin önderliğinde dünyadaki "ilk ve en büyük" bölgesel yarışmaya katılma imkanı bulabilecekler.

Jusoor ve SPARK, Startups Without Borders işbirliğiyle ve Techstarts ortaklığıyla 5 şehirde mülteciler için Startup Haftasonu adlı program düzenleyecek. Orta Doğu'daki gençlerin potansiyellerini girişimcilik yoluyla ortaya koyabilmelerini amaçladıklarını ifade eden Startup Hafta Sonu yetkilileri, etkinlikle Lübnan, Ürdün, Irak, Türkiye ve Suriye'den girişimcilerin bir araya getirileceğini duyurdu. 54 saat sürecek hafta sonu etkinliklerinde katılımcılar mentörler, işletme kurucuları ve sektöründe öncü uzmanlarla tanışma imkanına erişecek ve fikirlerini sağlam birer işe dönüştürebilecekler.

Jusoor, Suriyeli gençlerin potansiyellerini eğitim, girişimcilik ve küresel toplumla etkileşim alanlarındaki programlarla gerçekleştirmelerine yardımcı olma amacıyla faaliyetlerde bulunurken, SPARK ise gençlerin kendi toplumlarını istikrar ve refaha ulaştırılması için hassas bölgelerde yükseköğretime erişim ve girişimciliğin geliştirilmesine olanak sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Startup Hafta Sonu'nda girişimciler fikirlerini paylaşabilecek, takım oluşturabilecek ve işlerinin temellerini atabilmek için sektöründe öncü liderlerle bağlantı kurabilecekler. Türkiye'deki girişimciler 6 Eylül'de İstanbul'da bir araya gelecek.

Jusoor'un Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik Programı Direktörü Diana Ismail, "Startup Roadshow'u yeniden düzenlediğimiz ve yerel girişimcilerin de dahil olduğu Startup Haftasonu serisini başlattığımız için çok heyecanlıyız. Suriyeli gençlerin ve yerel halkın birlikte startup kurabileceği ve topluma bir bütün olarak etki edebileceği gerçek bir ortak etkinliğin temellerini oluşturduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

SPARK Direktörü Yannick Du Pont da "Kendi işlerini kurabilmeleri için mültecileri desteklemek, onların sadece finansal olarak bağımsızlığını desteklemek anlamına gelmiyor. Bu aynı zamanda yerel toplum için de önemli bir değer oluşturuyor ve yerel toplumla mültecilere arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bu yüzden mülteci girişimciliğine oldukça önem veriyor ve yatırım yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Amman, Beyrut, Erbil, İstanbul ve Gaziantep'ten geçecek olan roadshow kapsamında düzenlenecek yarışma Amman'da düzenlenecek olan Final Demo günü ile son bulacak. Yarışmada birinci olan startup 15 bin dolar, ikinci olan startup 10 bin dolar, üçüncü olan startup ise 7 bin dolar ödüle sahip olacak.

Kaynak: AA