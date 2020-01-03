Orta Doğu'daki gerilimler altın ve petrol fiyatlarını yükseltti

ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırısında bir İran askeri yetkilisinin hayatını kaybetmesinin ardından Orta Doğu'da gerilimlerin yükselmesine paralel olarak altın fiyatı son dört ayın en yüksek düzeyine ulaşırken, Brent ham petrolü fiyatı ise 3 dolara yakın yükseldi.

Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, Cuma günü 3 dolara yakın artışla 2019 Eylül ayından bu yana görülen en yüksek düzeyini gördükten sonra yüzde 2.94 artışla 68.20 dolara, ABD hafif petrolü yüzde 2.81 artışla 62.90 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.02 artışla 18.23 dolardan,

altın, yüzde 1.08 artışla 1,544.70 dolardan,

bakır, yüzde 0.94 düşüşle 2.7985 dolardan,

platin, yüzde .32 artışla 988.20 dolardan ve

paladyum yüzde 0.48 artışla 1,937.20 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 295 liraya, çeyrek altın 483 liraya, Cumhuriyet altını da 1,999 liraya yükseldi.