Orta doğu'daki gerilimlerin sürmesiyle petrol fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları, Saudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası bölgedeki gerilimlerin devam etmesiyle yükseldi.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.47 artışla 64.70 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.74 artışla 58.56 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puan faiz indirimi sonrası doların hafif zayıflamasıyla altın fiyatları toparlandı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.51 artışla 17.975 dolardan,
- altın, yüzde 0.43 düşüşle 1,512.7 dolardan,
- bakır, yüzde 0.42 artışla 2.619 dolardan,
- platin, yüzde 0.11 artışla 943 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.97 artışla 1,628.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada altın fiyatlarında da gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 446 liraya ve Cumhuriyet altını 1,848 liraya düştü.