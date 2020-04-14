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Orta Doğu'dan dönen ABD uçak gemisi Atlas Okyanusu'nda bekletilecek

ABD, Orta Doğu'daki görevinden dönen "USS Harry S. Truman" uçak gemisini beraberindeki gemilerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı üç hafta Atlas Okyanusu'nda bekletecek.

14.04.2020 00:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:24
Orta Doğu'dan dönen ABD uçak gemisi Atlas Okyanusu'nda bekletilecek

ABD, Orta Doğu'daki görevinden dönen "USS Harry S. Truman" uçak gemisini beraberindeki gemilerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı üç hafta Atlas Okyanusu'nda bekletecek.

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, " Harry S. Truman Uçak Gemisi Taarruz Görev Grubu, 5'inci ve 6'ncı filo bölgesindeki görevini başarıyla tamamladıktan sonra, personelini Kovid-19 riskine karşı korumak için Batı Atlantik'te kalacak." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin 3 uçak gemisinde Kovid-19 vakalarının tespit edilmesinden sonra bu adımın atılması dikkat çekti.

Açıklamada, bu adımın aynı zamanda salgın sırasında söz konusu olabilecek muhtemel tehditlere karşı gemiyi harbe ve intikale hazır halde tutmak için atıldığına vurgu yapıldı.

Donanmanın açıklamasında, geminin durumunun değerlendirileceği ve 3 hafta içinde gemideki personelin ve ailelerinin değerlendirme sonucuna ilişkin bilgilendirileceği ifade edildi.

ABD Donanmasına bağlı "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinden sonra, "USS Nimitz" ve "USS Ronald Reagan" uçak gemilerinde de Kovid-19 vakaları tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Atlas Okyanusu, Orta Doğu, Güncel
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