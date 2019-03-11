Orta Gerilim Trafo Tesisleri Yenileniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa il genelindeki vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı il genelindeki 40 adet çeşitli güçlerdeki trafolarda bakım onarım ve yenileme çalışması yürütecek. Bu kapsamda çalışmalar, Kula ilçesinde Esenyazı, Bayramşah ve Saraçlar Mahalleleri ile başladı. İçme suyu tesislerine enerji sağlayan orta gerilim trafo tesislerinde yürütülen bakım onarım ve izolasyon çalışmalarında trafo üzerindeki ekipmanların bakım onarımları ve test işlemleri yapılarak standartlara uygun hale getiriliyor. Ayrıca, trafoların yağ analiz ve değişimleri de MASKİ ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Arızalardan kaynaklı su kesintileri minimize ediliyor

İl genelindeki içme suyu tesislerine enerji temin eden orta gerilim trafo tesislerinde yaklaşan yaz ayları öncesi gerekli tüm bakım onarım ve izolasyon çalışmalarının yapıldığını belirten Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu, "İçme suyu temin eden tesislerimizin her bölümünde yapılması gereken tüm çalışmaları hayata geçiriyoruz. Gerek tesislerin depo kısmında gerekse de enerji temin ve nakil kısmında bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalar sayesinde arızlardan kaynaklı su kesintilerini önlemeye devam edeceğiz. Ayrıca orta gerilim trafo tesislerinde çalışan personelimizin iş güvenliği riskini de minimuma indiriyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler