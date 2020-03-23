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Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri

Samsun, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Amasya, Sinop ve Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

23.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:02
Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri
Samsun , Kastamonu , Çorum, Çankırı, Amasya, Sinop ve Tokat 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.
Samsun'da, İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerinin gıda kontrol ekipleri tarafından gıda denetimleri yapılıyor.
İlçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesinin kolluk gücü olarak destek verdiği denetimlerde, Gıda Hijyen Yönetmeliği esaslarına bağlı denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda, iş yerinde çalışan personel bilgilendiriliyor.
Canik ilçesindeki asansörler de belediye tarafından bakım öncesi dezenfekte ediliyor.
İlçede kurulan pazarlarda ise zabıta ekipleri pazarcı esnafını hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarıyor. Pazarda müşterilerin sebze ve meyvelere dokunmasına izin verilmezken esnaf eldivenle satış yapıyor. Zabıta ekipleri ise kurdukları stantta müşterilere el dezenfektanı sunuyor.
Havza ilçesinde de belediye ekipleri pazar alanında ve tezgahlarda dezenfeksiyon işlemi yaptı.
Kastamonu
Cide Belediyesi ekipleri tarafından Çayyaka köyünde esnaf, cami ve ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.
Küre Belediyesi tarafından da koronavirüs salgını nedeniyle ilçede bulunan parklara ve Cumhuriyet Meydanı'na koruma bandı çekildi.
Çorum
Çorum'da koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında belediye ekiplerince cadde ve sokaklar yıkanıyor.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 ayrı dezenfeksiyon ekibiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Fatih Caddesi'ni baştan sona yıkadık. Çöp konteynerleri ve bidonlarını dezenfekte ettik." dedi.
Aşgın, tedbirler kapsamında şehir içi halk otobüsü sefer sayılarını da azalttıklarını, 65 yaş ve üstü risk grubunda sayılan, kronik hastalığı olan vatandaşlar başta olmak herkese "evde kalın" uyarısında bulunduklarını vurguladı.
Şehirler arası otobüs terminalindeki firmalar da yolcu sirkülasyonu olmadığı için birçok seferi iptal etti. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması nedeniyle terminal de en sessiz günlerinden birini geçiriyor.
Çankırı
Çankırı Valiliği emekli maaşlarını PTT'den alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların talep etmeleri üzerine maaşlarının evlerine götürüleceğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın şehir merkezi için geçerli olduğu belirtilerek, "Hafta içi saat 15.00'e kadar 213 24 42 numaralı telefonu arayarak talep etmeleri halinde, görevliler tarafından maaşları evlerinde kendilerine teslim edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Sinop
Sinop'ta koronavirüsle mücadele kapsamında valilik, belediye ve güvenlik güçlerince çeşitli önlemler alındı.
Valilik öncülüğünde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", mahallelerindeki 65 yaş ve üzerindeki kişileri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.
Belediye ekipleri, kent merkezinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, emniyet ve jandarma ekipleri ise 65 yaş ve üzeri sokağa çıkanları uyararak, evlerine gönderiyor.
Çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde uyarıları dikkate almayan 65 yaş ve üzerindeki iki vatandaşa emniyet ekiplerince 392 lira idari para cezası uygulandı.
Tokat
Tokat'ta yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

İl merkezi ve ilçelerde belediye ekipleri kaldırımları ve yolları temizledi.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını giderdi. Polis ekipleri çarşıda ve parklarda gezen yaşlıları 65 yaş üstü kişileri uyararak evlerine gitmelerini sağladı.
Amasya
Amasya'da da dezenfekte işlemleri devam ediyor.

Belediye ekipleri, otogar alanı, toplu taşıma araçları, taksiler, noter, sağlık ocakları ile ilçedeki kamu kurumlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Ekipler çöp kovaları, konteynerler ile durak ve bankların dezenfekte işlemlerini kısa aralıklarla tekrarlayarak salgın riskine karşı tedbirlerini sürdürüyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Kastamonu, Samsun, Tokat, Güncel

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