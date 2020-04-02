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Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

02.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:28
Amasya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.
Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturanları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.
Zabıta ekipleri, salgının kontrol altına alınmasının temel kuralının sosyal mesafeyi korumak olduğuna vurgu yaparak kurallara uyulması konusunda bireylere hatırlatmalarda bulundu.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınını önlemek için belediye olarak sürekli sahada teyakkuz halinde olduklarını söyledi.
Taşova ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında perşembe günleri kurulan halk pazarında, giriş çıkışlar bariyerlerle kapatıldı ve bireyler ateşleri ölçülerek pazar yerine alındı.
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Orta Karadeniz’de koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Amasya Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Amasya, Güncel

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Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri
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