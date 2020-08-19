Orta Karadeniz’de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

Kastamonu Valisi Avni Çakır ve beraberindekilerin iş yerlerinde denetimlerde bulunması

Vali Çakır'ın esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarması

Vali Avni Çakır'ın açıklaması

- Kastamonu

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğu'nun da katıldığı denetimlerde Kuzeykent Toplu İş Merkezi'nde esnaflara ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Vali Çakır, gazetecilere, Kurban Bayramı'nda Kastamonu'nun ciddi anlamda nüfus yoğunluğu yaşadığını belirtti.

Bu yoğunluğun Kovid-19 açısından etkilerinin yoğun bir şekilde ortaya çıktığını ifade eden Çakır, "Maalesef ilimiz Kovid-19 vaka sayılarında ciddi rakamları muhafaza ediyor. Ufak inişlerle birlikte inişlerimiz henüz bir istikrar kazanmadı." dedi.

"Kovid-19 testi yapılan kişi test sonucu bildirilene kadar zorunlu olarak izolasyona alınacak"

65 yaş üstü ve düğünlerle ilgili pazartesi günü yeni tedbirler aldıklarını anlatan Çakır, "Özellikle ilimizde organize sanayi bölgelerine ve diğer iş yerlerine yoğun bir servis faaliyeti var. Servis kullanan işçilerimizin vatandaşlarımızın servislerde her gün aynı oturum düzenini zorunlu kılan birtakım düzenlemelere gittik. Bir diğer önemli kararımız da belki de Türkiye'de bu anlamda ilk karar alan illerden bir tanesi olduk, Kovid-19 şüphesiyle numune alınan vatandaşlarımızın test sonuçlarını beklemeden maalesef günlük hayatlarına devam ettiklerini gördük. İlgili halk sağlığı doktorumuzun söylediği ilginç bir olayı paylaşmak isterim. Pozitif bir vakayı ilgilisine söylemek için telefon açtığında 'Neredesiniz? Bankadayım, ne yapıyorsunuz? Veznedarım...' Yani bununla alakalı izolasyon sürecinin numuneyi verdiği anda başlamasına yönelik birtakım kararlar aldık. Test sonucu kendisine bildirilene kadar numune alınan vatandaşlarımız bundan sonra ikametlerinde zorunlu olarak kalacaklar." diye konuştu.