Orta Karadeniz'de Sıcaklık Artacak

Orta Karadeniz
'de sıcaklıkların yarından sonra hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, önümüzdeki 4 gün boyunca bölgede yağış beklenmediği belirtildi.
Sıcak havanın etkisi altına gireceği tahmin edilen bölgede sıcaklıkların yarın ve hafta sonu hissedilir derecede artması, mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıkması öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının Samsun
ve Amasya
'da 21, Sinop
ve Çorum
'da 17, Ordu
ve Kastamonu
'da 18 dereceye kadar çıkacağı tahminediliyor.
Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz
üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.
Karadeniz, Güncel
Kaynak: AA