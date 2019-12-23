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Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Orta Karadeniz'in kıyı ve iç kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

23.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:30 Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Orta 'in kıyı ve iç kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın güneyden kuvvetini artırarak yer yer saatte 60 kilometre hızla eseceği belirtildi.
Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde fırtınanın hızının saatte 100 kilometreye çıkabileceğinin aktarıldığı açıklamada, karbonmonoksit zehirlenmesi başta olmak üzere ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Karadeniz, Güncel

Kaynak: AA

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