Orta Karadeniz'in Coğrafi İşaretli Ürünleri İçin Çalıştay Düzenlenecek

Kaynak: AA

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, bölgede yer alan illerin coğrafi işarete sahip ürünlerinin tanıtımı ve ekonomik değere dönüştürülebilmesine yönelik 4 ilde çalıştay düzenleneceği bildirildi.Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada, Orta Karadeniz bölgesindeki illerin coğrafi işaret almış ürünlerinin tanıtımı çerçevesinde Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya'da çalıştaylar düzenleneceği belirtildi.Ajansın, bölgede yer alan illerde coğrafi işaret almış ürünler için 2018 yılı Kasım ayında "Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Kataloğu" hazırladığı aktarılan açıklamada, "Kataloğun hazırlanmasındaki temel amaç, özellikle turizm ve tarım fuarlarında bölgenin yöresel ürünlerinin tanıtılmasına yönelik görsel materyal üretmektir. Ek olarak, bölgede yer alan paydaşlarımızın coğrafi işaret konusunda farkındalığını ve başvuru sayısını artırmak amaçlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.Samsun Gıda Fuarı'nda beğeniye sunulan kataloğun yoğun ilgi toplaması nedeniyle kırsal kalkınmanın hız kazanması için bir fırsat olabileceği anlatılan açıklamada, bu kapsamda 6 Mart'ta Çorum, 7 Mart'ta Tokat ve Amasya ile 8 Mart'ta Samsun'da düzenlenecek çalıştaylara konuyla ilgili yerel aktör temsilcileri, araştırmacılar, akademisyenler ve vatandaşların katılım sağlamasının beklendiği kaydedildi.