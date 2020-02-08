"Orta kulak iltihabının altında beslenme hatası olabilir"

Soğuk havalar pek çok hastalığın oluşumuna zemin hazırlarken özellikle orta kulak iltihabı çocukların sağlığını tehdit eden rahatsızlıkların başında geliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak iltihabının beslenme alışkanlıkları ile ilişkili olabildiğine dikkat çekti.

Sonbahar ve daha çok kış aylarında orta kulak iltihabı geçirme riski ve sıklığı artıyor. Bu aylarda; grip, nezle, sinüzit, farenjit ve bademcik iltihapları daha sık görülüyor. Tüm bu enfeksiyonlar çocuklarda östaki borusunun çalışmasını bozarak aynı zamanda mikrobiyal geçişi artırıyor. Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, özellikle tekrarlayan orta kulak iltihabında birçok farklı etken olmakla birlikte yapılan bazı beslenme hatalarının da önemli bir yeri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Doğan, bu nedenle çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak iltihabı varlığında beslenme alışkanlıklarının mutlaka sorgulanması ve düzeltilmesi gerektiğinin altını çizdi.

YATMADAN ÖNCE YEMEK YEMEK

Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, "Orta kulakta enfeksiyona neden olan iki önemli etkenden biri östaki borusunun kapanması. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının dışında reflü de östaki borusunun kapanmasına neden oluyor" dedi ve ekledi: Özellikle yemek yedikten hemen sonra yatılmasının hem yetişkinlerde, hem de çocuklarda boğaz reflüsüne neden oluyor. Çocukların anatomileri gereği yukarıya gelen mide sıvısı östaki borusuna temas eder ve bu bölgede meydana gelen ödem (şişlik) nedeniyle orta kulağın havalanması bozulur. Havalanamayan orta kulakta sıvı birikmeye başlar ve buraya ulaşan enfeksiyon etkenleri orta kulak iltihabına yol açar."

BEBEKLERİ YATAR POZİSYONDA BESLEMEK

Orta kulak iltihabıyla sonuçlanabilen bir diğer önemli hatalı beslenme davranışı, bebekleri yatay pozisyonda emzirmek. Bunun yanında bebek yatarken biberonu verip bu şekilde beslenmelerini sağlamak da bebeklerin anatomileri nedeniyle sütün orta kulağa ulaşmasına yol açabiliyor. Bu durumda, "süt otiti" olarak tanımlanan orta kulak iltihabı meydana geliyor."

BİBERON KULLANIMI

Yenidoğan bebeklerde anne sütünden geçen maddelerin sağladığı bağışıklığın akut otitis media gelişimini önlediğini hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi KBB Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan biberon kullanımının da çocuklarda orta kulak iltihabı için risk oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: "Anne sütü alan çocukların beslenme sırasındaki pozisyonu, biberonla beslenen çocuklarınkine oranla östaki tüpünün normal fonksiyon yapması için daha uygundur. Bu nedenle anne sütü emen çocuklarda orta kulak iltihabı, biberonla beslenen çocuklara oranla daha az görülmektedir"

- İstanbul