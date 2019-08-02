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Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın sona ermesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen sona erdiğini açıkladı.

02.08.2019 12:20 Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın sona ermesi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen sona erdiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 Aralık 1987'de imzalanan INF'nin, ABD'nin inisiyatifiyle bugün resmen sona erdiği bildirildi.
ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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