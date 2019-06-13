Şarkıcı Aynur Aydın, orta parmak hareketi yapan Aleyna Tilki'yle küstü

Son günlerde kilolu haliyle konuşulan Aleyna Tilki, hakkında yapılan eleştirilere çok tartışılacak bir paylaşımla karşılık verdi. Tilki, gelen eleştirilere Instagram hesabından orta parmak hareketi yaparak karşılık verdi. Pozu nedeniyle eleştirilen Aleyna'nın konserleri iptal edildi ve yakın arkadaşı şarkıcı Aynur Aydın ile arası açıldı ve birbirlerini sildiler.

ORTA PARMAK POZU BAŞINA DERT OLDU

Orta parmak hareketi ile gündeme gelen Aleyna'nın başı derde girdi. Tilki'nin orta parmak hareketi birtakım konserlerine mal olduğu ve iptal edildiği iddia edildi. Bunun yanı sıra Aleyna Tilki ile yediği içtiği ayrı gitmediği arkadaşı Aynur Aydın'ın uyarılarına kulak asmadığı için arası açıldı. Yakın dostlar Instagram hesaplarından birbirine takipten çıkardı.