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Orta refüje çıkan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje çıkması sonucu bir kişi yaralandı.

14.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:32
Orta refüje çıkan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje çıkması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanyurt 'tan İnegöl istikametine seyreden L.B.H. idaresindeki 16 F 8387 plakalı otomobil, başka bir otomobilin sıkıştırması sebebiyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çıktı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olan E.H. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. E.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alanyurt, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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