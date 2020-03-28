Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.
28.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:16
Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Doğu Akdeniz, Güncel