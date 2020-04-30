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Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler sayesinde büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de
30.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:38
Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler sayesinde büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.
Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde bugün de sükunet hakim oldu.
Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde kısmi hareketlilik gözlenirken vatandaşlar, bankada işlem yaptırmak için sosyal mesafe kuralına uyarak sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.
Ordu'da Köprübaşı ve Demokrasi meydanları, alınan tedbirler kapsamında boş kalırken kentin işlek caddesi Süleyman Felek'te ise kısmen insan hareketliliği gözlendi.
Polis ve bekçiler, Süleyman Felek Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına kurdukları bariyerlerden vatandaşları sırayla alırken caddeye girmek isteyenlerin ateşi ölçülüyor.
Öte yandan ekipler, banka ve PTT önlerinde sıra bekleyen vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyor.
Giresun'da halkın yoğun bulunduğu Atatürk Meydanı'nda alınan önlemlerin etkisiyle sakin günlerden biri yaşanırken Gazi Caddesi'nde ise az da olsa insan hareketliliği mevcut.
Rize'de, Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile bazı sokaklarda düne göre hareketliliğin azaldığı görüldü. Polis ve zabıta ekipleri ise şehrin cadde ve sokaklarında anons yaparak denetimlerini sürdürüyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda da sessizlik hakim.
Gümüşhane'de, şehrin en hareketli mekanları 15 Temmuz Zafer Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile Fatih Parkı'nda sakinlik hüküm sürüyor. Atatürk Caddesi'nde zaman zaman iş maksatlı yoğunluk oluşurken polis ekipleri sık sık vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulunuyor.
Artvin'de vatandaşların zaman geçirdiği Atapark Meydanı ve Kültür Sokağı'nda sessizlik hakim. Kentin hareketli caddelerinden İnönü ve Cumhuriyet Caddelerinde ise özellikle banka, PTT ve bazı dükkanların önünde az da olsa hareketlilik yaşanıyor.
Öte yandan, şehirdeki araç trafiği devam ederken devriye polis ekipleri, evde kalınması yönünde anonslar yaparak sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon, Ordu, Güncel, Haber

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