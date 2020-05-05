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Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de
05.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:24
Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.
Trabzon'da merkezindeki cadde ve sokaklarda az da olsa araç ve yaya trafiği oluştu. Özellikle banka ve marketlerin olduğu bazı ana cadde ve meydanlarda hareketlilik gözlendi.
Kent genelinde belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri denetimlerini sürdürürken diğer yandan da vatandaşlara evde kalmaları için uyarıda bulunuyor.
Öte yandan ihtiyaçları için sokağa çıkanların büyük oranda maske ve eldiven kullandıkları görüldü.
Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları sakinliğini koruyor.
İş yerleri ve banka şubelerinin bulunduğu Süleyman Felek Caddesi'nde ise kısmen insan hareketliliği gözlendi. Banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlar, görevliler tarafından sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılıyor. Vatandaşların maske kullanımına özen gösterdiği görüldü.
Giresun'da vatandaşların vakit geçirmek için toplandığı Atatürk Meydanı'nda sakinlik hakim. Kentin bazı caddelerinde ise düne göre hareketliliğin azaldığı görüldü. Şehrin en işlek noktası olan Gazi Caddesi'nde ise kısmen hareketlilik yaşanıyor.
Rize'de, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile bazı sokaklarda düne göre hareketliliğin azaldığı görüldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ise salgın sürecindeki en sessiz günlerini yaşıyor. Kentin ana caddelerinden Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde az da olsa insan hareketliliği ve araç yoğunluğu yaşanıyor.
Artvin'de vatandaşların normal dönemde zaman geçirdiği Kültür Sokağı ve Atapark Meydanı'nda sessizlik sürüyor. Kentin hareketli caddelerinden İnönü ve Cumhuriyet caddelerinde ise önceki günlere göre daha fazla hareketlilik gözlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Karadeniz, Banka, Güncel, Haber

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