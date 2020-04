Orta ve Doğu Karadeniz'de kış ortasında 163 bin 434 su kuşu sayıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji (kuş bilimi) Araştırma Merkezi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde "Kış ortası su kuşu sayımı" gerçekleştirildi.OMÜ Öğretim Üyesi ve Ornitoloji Araştırma Merkezi görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine, Batı Palearktik ve Güneybatı Asya'da Uluslararası Sulak alanları Koruma Kurumunca (Wetlands International) her yıl ocak ile mart ayı arasında kış ortası su kuşu sayımları yapıldığını söyledi.Kuzey yarım kürenin büyük kısmının katıldığı sayımların Türkiye'de 1967 yılından beri gerçekleştirildiğini bildiren Yavuz, Türkiye genelinde her sene yaklaşık 130 sulak alanda kuş sayımı yapıldığını belirtti.Bu sayımlarla sulak alanlarda kışlayan su kuşu tür ve popülasyonunu tespit etmeyi amaçladıklarına işaret eden Yavuz, "Her yıl tekrarlanan bu sayımlarla su kuşu popülasyon trendinin yıllara göre nasıl değişiklik gösterdiği belirlenebilmektedir. Sayımlarla elde edilen veriler tür koruma çalışmalarına, korunan alanlarının ilan edilmesine ve dünyadaki su kuşu popülasyonlarının izlenmesine rehberlik ediyor." dedi.Yavuz, kış ortası su kuşu sayımının Kızılırmak Deltası, Yeşilırmak Deltası, Ladik Gölü, Amasya Yedikır Barajı, Tokat Kaz Gölü, Almus Barajı, Derbent Barajı, Altınkaya Barajı, Sinop Sarıkum Gölü, Sinop kıyıları, Samsun kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları olmak üzere 16 alanda gerçekleştirildiğini dile getirdi.Yavuz, "Sulak alanlar, kış aylarında büyük gruplar halinde kışlayan su kuşlarına önemli barınma alanı sunmaktadır. Kuşları izlemek, onların sayılarındaki artışı ve azalışı tespit etmek, doğayı koruma açısından son derece önemlidir. Çünkü kuşlar aynı zamanda doğayı koruma çalışmalarında erken uyarı sistemi işlevi görüyor." diye konuştu.Bu dönem Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yer alan sulak alanlarda 163 bin 434 su kuşu sayımı gerçekleştirildiğini bildiren Yavuz, en fazla tespitin 77 bin 628 ile Kızılırmak Deltası'nda yapıldığını ifade etti.En fazla tür çeşitliliğinin de Kızılırmak Deltası'nda bulunduğuna dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:"En fazla sayılan türler ise çamurcun, sakarmeke, yeşilbaş, gümüş martı, karabatak, karabaş martı, kızkuşu, bahri, tepeli patka ve karagerdanlı dalgıç olmuştur. Kuşlar, besin zincirinin önemli halkalarını oluşturdukları için sıklıkla ekosistemin sağlık ve işlerliğinin belirlenmesinde biyoindikatör olarak kullanılmaktadır. Sulak alanlar söz konusu olduğunda kuşlar, en sık kullanılan göstergeler arasında yer almaktadır. Kış ortası su kuşu sayımı, su kuşu popülasyonlarındaki değişikliğin yanı sıra sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biridir."

Kaynak: AA