Orta ve Doğu Karadeniz için kar yağışı uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
16.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:50
Orta ve Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yükseklerde yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Yağışların yarın ve çarşamba günü de aralıklarla devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yükseklerde yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Yağışların yarın ve çarşamba günü de aralıklarla devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Doğu Karadeniz, Güncel
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