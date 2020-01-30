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Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

30.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:32Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun ile zamanla Trabzon ve Rize kıyılarında kuvvetli yağmur, bu illerin 600 metre üzeri yüksek kesimleri ile Gümüşhane çevreleri ve 'ta yoğun kar yağışı bekleniyor.
Vatandaşların, ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yüksek kesimlerde buzlanma, dağlık ve yüksek kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Doğu Karadeniz, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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