Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan ve bütün dünyada panik yaratan koronavirüs ile ilgili kapsamlı bir araştırma yayınlandı.

Koronavirüsüne bağlı ölüm ve hastanede tedavi süreçleriyle ilgili yapılan araştırmada, yaşın ölümlerde çok ciddi bir faktör olduğu tespit edildi. Çin'de tedavi altına alınan hastaların ölüm oranlarını yaş gruplarıyla kategori altına alan araştırmada, 10 yaşın altındaki hastaların ölüm oranı yüzde 0.0016'yken bu oran 80 yaş ve üstünde yüzde 7.8'e kadar çıktı.

HASTALARIN DÜŞÜK BİR ORANI 10-19 YAŞ ARALIĞINDA

Araştırmada 10-19 yaş aralığındaki hastaların tedavi altına alınma oranına da bakıldı. 10-19 yaş aralığındaki hastaların hastanede tedavi olacak hale gelme oranı yüzde 0.04'ken bu oran 80 ve üstü yaş kategorisinde yüzde 18'e çıkıyor.

50'Lİ YAŞLARIN YÜZDE 8'İ TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYUYOR

Özellikle orta yaş grubunda da dramatik bir artış olduğu aktarılırken, 40'lı yaşlardaki hastaların yüzde 4'ünün hastanede bakıma ihtiyaç duyduğu ve 50'li yaşlardaki hastaların da yüzde 8'inin yatarak tedavi görmesine ihtiyacı olduğu aktarıldı.

VERİLER DOĞRUDAN ÇİN'DEN

Araştırmayı Lancet Enfeksiyon Hastalıkları isimli tıp dergisi yayınlarken, araştırmada laboratuvarlar tarafından doğrulanan ve klinik olarak tanı konan 70.117 hastadan elde edilen veriler kullanıldığı belirtildi. Araştırmada Wuhan'dan tedavi altına alınan hastalardan da veriler olduğu belirtildi.

50 YAŞ ÜSTÜ DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Araştırmayı yürüten profesör Azra Ghani, "Ortaya çıkan sonuçlar, bütün ülkeleri ilgilendiriyor. Ülkeler Covid-19 politikalarını düzenlemek isterlerse bunları kullanabilirler. Verilerimiz 50 yaş ve üzerindeki hastaların hastanede tedaviye alınma oranının 50 yaşın altındaki hastalara göre daha yüksek olduğunu aktardı. Bu vakaların büyük çoğu da ölümlü vaka" dedi.