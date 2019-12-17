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Ortaca AK Parti delegelerini seçti

AK Parti Ortaca İlçe Başkanlığı, üyelerinin katılımıyla delege seçimlerini gerçekleştirdi.

17.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:01Ortaca AK Parti delegelerini seçti
AK Parti İlçe Başkanlığı, üyelerinin katılımıyla delege seçimlerini gerçekleştirdi.

AK Parti'de kongre sürecinin başlamasının ardından ilçelerde delege seçimi takvimine göre yapılıyor. Ortaca'da delege seçimi 27 sandıkta gerçekleşti. İlçe genelinde üyelerin oyuyla ilçe genelinde 400 delege belirlendi.

İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, "Olağan Kongre öncesi delege seçimimizi bayram havasında yaptık. İlçe genelinde kurduğumuz 27 sandıkta tek liste halinde yapılan seçimler sonucu 400 delegemizi belirledik. İl Başkanlığımızın belirlediği kongre takvimi sonucunda da İlçe Kongremizi yapacağız. Partililerimize ve Ortacamıza hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA

AK Parti, Ortaca, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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