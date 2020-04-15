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Ortaca Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı

Ortaca Belediyesi sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım elini uzattı.

15.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:27
Ortaca Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı
Ortaca Belediyesi sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım elini uzattı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri hafta sonu boyunca vatandaşların ekmek, ilaç ve su ihtiyaçlarını karşıladı.

İlçe genelinde tüm noktalara hizmet götüren ekipler sokağa çıkma yasağının sona erdiği pazar gece yarısına kadar vatandaşların ihtiyaçlarını temin etti.

Ekipler tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar doğrultusunda vatandaşlardan gelen ekmek, tüp, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlar karşılandı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında açıklama yapan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir,; "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlarımız 48 saat boyunca evlerinden çıkamadılar. Vatandaşlarımızın bu süreçte zor durumda kalmamaları adına ekiplerimiz iki gün boyunca birçok haneye ilaç, ekmek, su ve tüp gibi temel ihtiyaçları ulaştırdı. Ortaca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde her daim yanlarında olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ortaca Belediyesi, Ortaca, Güncel
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