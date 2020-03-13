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Ortaca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Ortaca Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

13.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:59
Ortaca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi
Ortaca Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in makamında düzenlenen törende 2021 Mart ayına kadar devam edecek sözleşme, Başkanı Uzundemir ve Belediye-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay tarafından imzalandı.

İmza törenine belediye meclis üyesi Zeki Doğaç ve belediye iş yeri baş temsilcisi Hasan Orhan katıldı. Belediye Başkanı Alim Uzundemir konuşmasında çalışanların emeklerinin karşılığını almalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Belediye İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay ise Ortaca Belediyesi'nde işverenin her zaman işçinin yanında olduğunu kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ortaca Belediyesi, Belediye İş, Ortaca, Muğla, Güncel

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