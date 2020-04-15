Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ortaca Belediyesinden eczanelere ücretsiz maske

Ortaca Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilçedeki eczanelere toplam 2 bin 500 masken dağıttı.

15.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:44
Ortaca Belediyesinden eczanelere ücretsiz maske
Ortaca Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilçedeki eczanelere toplam 2 bin 500 masken dağıttı.

Ortaca Belediyesi vatandaşların maskeye daha rahat ulaşmasını sağlamak amacı ile ilçedeki eczanelere maske dağıttı. Ortaca Belediyesinin, eczanelere teslim ettiği maskeleri vatandaşlar ücretsiz temin edebilecek.

Dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan korona virüs önlemlerinin Ortaca'da da artarak devam ettiğini söyleyen Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; "Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk dönemden bugüne kadar Ortaca Belediyesi olarak birçok önemli çalışma gerçekleştirildi. Okul, cami, resmi kurum, eczane, muhtarlık, yurt, belediye hizmet binaları ve ilçemiz cadde ve sokaklarının dezenfekte çalışmaları yapılırken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması, sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarının giderilmesi, pazar yerlerine dezenfektan otomatlarının kurulması, gibi hizmetlerde aralıksız devam ediyor." dedi.

Salgının yayılmasını önlemede maske kullanımının da önemli olduğuna değinen Başkan Uzundemir, sözlerini şöyle sürdürdü; "İki haftadır Ortaca ve Dalyan Pazaryerlerinde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske dağıtımı yapıldı. Maskesi olmayan vatandaşlarımızın maskelere ulaşabilmeleri için ilçemizdeki tüm eczanelere toplamda 2 bin 500 adet maske teslim edildi. Belediyemiz tarafından eczanelere teslim edilen maskeleri vatandaşlarımız ücretsiz olarak temin edebilecekler." - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ortaca Belediyesi, Alim Uzundemir, Ortaca, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı Haberler
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı Haberler
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Türkiye’nin önde gelen firması, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Haberler
Türkiye'nin önde gelen firması, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Haberler ›› Güncel ››Ortaca Belediyesinden eczanelere ücretsiz maske - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:33: Akvaryum'da 'keşkül'ün dev köpek balığı ile karşılaşması herkesi güldürdü - Haber 16:33: Diyarbakır'da koronavirüsten iyileşenler taburcu oluyor -2 - Haber 16:32: Almanya 230 bin vatandaşını tahliye etti - Haber 16:32: Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneğinden sağlıkçılara destek - Haber 16:32: Torbalılı Galatasaraylılardan, Torbalı Devlet Hastanesini ziyaret - Haber 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:59: Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Haberler 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler