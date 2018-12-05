Ortaca Belediyesinden Görme Engellilere Beyaz Baston

Ortaca Belediyesi
, Türkiye
Görme Engelliler Derneği Muğla
Şubesine 50 beyaz baston hediye etti.
Belediye Başkanı Hasan Karaçelik
, beyaz bastonları, derneğin Muğla Şube Başkanı Mehmet Özdemir
'e teslim etti.
Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, beyaz bastonların görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran en önemli öğe olduğunu söyledi.
Dernek olarak Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'e baston ihtiyaçları ile ilgili başvuruda bulunduklarını belirten Özdemir, "Talebimiz hızla değerlendirildi ve bugün bizlere bastonlarımız teslim edildi. Ben derneğim ve arkadaşlarım adına başkanımızın gösterdiği hassasiyet için kendisine çok teşekkür ederim." dedi.
Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik de sağlıklı her bireyin bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini hatırlattı.
Görme engelliler için farkındalık oluşturmayı da hedeflediklerini anlatan Karaçelik, "Sadece yerel yöneticiler olarak değil birey olarak da engelli vatandaşların sorunlarını fark edip çözümü için çaba gösteriyoruz. İnsan olmanın erdemini göz önünde bulundurarak hayatınızı kolaylaştırabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.
Türkiye,Ortaca Belediyesi,Muğla,Ortaca
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:17