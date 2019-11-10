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Ortaca'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle anma törenleri düzenlendi.

10.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:27Ortaca'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni
, ve Köyceğiz'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle anma törenleri düzenlendi.

Ortaca Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen 10 Kasım Anma Törenine Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Ender Alev, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtına Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığınca çelenk sunulmasının ardından iki dakikalık siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"Şükranla anıyorum"

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajında; "Aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle,minnet ve şükranla anıyor; emaneti olan Türkiye Cumhuriyet'ine sahip çıkma azim ve kararlığımızı saygılarımızla manevi huzurunda arz ediyoruz." ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Dalaman, Ortaca, Güncel

Kaynak: İHA

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