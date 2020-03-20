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Ortaca'da 'can dostlar' emin ellerde

Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evinde, ilçe sınırları içerisinde sokak hayvanlarının bakımları ile ilgili çalışmalar veteriner, tekniker, teknisyen ve personeller eşliğinde devam ediyor.

20.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:01
Ortaca'da 'can dostlar' emin ellerde
Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evinde, ilçe sınırları içerisinde sokak hayvanlarının bakımları ile ilgili çalışmalar veteriner, tekniker, teknisyen ve personeller eşliğinde devam ediyor.

Dalyan Mahallesindeki Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi, 10 aylık dönemde 2 bin 130 sokak hayvanı şikayetleri değerlendirmesi, 203 saldırgan köpek saldırısına müdahale, sokak hayvanlarının her 2 ayda bir taramaları, 248 sokak hayvanına basit cerrahi müdahale, 25 sokak hayvanının ampütasyonu, 431 sokak hayvanının düşen küpelerinin yenilenmesi ve parazit aşılarının yapılması çalışmaları yaptı.

Yapılan kısırlaştırma çalışmaları ile 796 sokak hayvanı kısırlaştırılarak, kuduz aşıları yapıldı. Mikroçip ve küpeleri takılarak Doğa Koruma Milli Parklar'a bildirildi. Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince 5 defa denetlendi ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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